В Омске еще 12,3 миллиона получит подрядчик благоустройства площади Бухгольца

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На федеральном портале госзакупок появились итоги закупки по второму этапу благоустройства площади Бухгольца в Омске. Его проведет пермский «Бизнес-Строй», который ведет сейчас и первый этап благоустройства.

Второй этап пройдет на территории у зданий на улице Лермонтова, напротив шара «Держава». Подрядчик уложит гранитную плитку, установит бордюры и высадит 15 остролистных кленов. Все работы он должен завершить к 15 августа.

Стоимость работ составит 12,3 млн рублей. У подрядчика не было конкурентов на аукционе, так что контракт заключили по начальной цене.

За первый этап благоустройства площади «Бизнес-Строй» получил 89 млн рублей. Его он должен завершить до 1 сентября. Хотя мэрия Омска уточнила, что подрядчик планирует уложиться раньше данного срока.

На деньги инвестора в центре площади установят новый вариант шара «Держава». Ранее омские активисты уже успели выразить сильное возмущение, что принято решение срубить здесь восемь деревьев, чтобы они якобы не заслоняли обзор на шар. Это странно сочетается с планами вместо срубленных все равно высадить 14 деревьев и 1845 декоративных кустарников.

Ранее также мы сообщали, что в Омске утвердили новые правила благоустройства городской территории.

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