Выпускник лицея из Омской области погиб, участвуя в СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Омской области Виктор Устюжанин погиб, участвуя в спецоперации. Об этом сообщило 2 июля учебное заведение, выпускником которого он был — Муромцевский лицей.

Виктор окончил заведение в 2020 году. В лицее не уточнили, где после аттестата о среднем образовании он успел поработать или отучиться.

«МБОУ «Муромцевский лицей» с глубокой скорбью сообщает о трагической гибели нашего выпускника 2020 года, Устюжанина Виктора Андреевича, погибшего в зоне СВО.

Виктор был не просто учеником, он был частью нашей лицейской семьи. Мы запомним его как хорошо воспитанного, удивительно доброго, отзывчивого, выдержанного и спокойного юношу. Его светлая улыбка и красивые манеры останутся в наших сердцах навсегда», — написали представители лицея в некрологе.

Дату и обстоятельства гибели также не озвучили.

Лицей выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким молодого человека. Здесь подчеркнули, что это невосполнимая утрата для всего учебного заведения.

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