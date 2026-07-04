Омские медики вывезли 267 пациентов на вертолете к месту лечения за полгода

Фото: минздрав Омской области

Областной минздрав сообщил в цифрах о работе санитарной авиации в регионе за первую половину 2026 года. Согласно его данным, вылетов вертолетов для экстренной эвакуации было 154.

В целом для экстренной эвакуации из отдаленных районов медики сейчас используют два вертолета. Один базируется в Омске, другой в Таре.

За шесть месяцев вертолеты при названных 154 вылетах эвакуировали 267 пациентов, 65 из них дети, из них 19 малыши возрастом до одного года.

Вертолеты помогают экстренно доставить в больницы беременных с патологией, новорожденных, пациентов с инфарктом или инсультом и пострадавших в авариях, получивших тяжелые травмы (именно таких было семь).

За полгода врачи таким образом увезли для лечения 121 человека с угрожающими жизни состояниями.

В апреле в статистику попал случай, когда новорожденного из Тары вертолетом доставили в Омск, о чем КП-Омск тогда писала.

Ранее мы также сообщили, что омские врачи спасли пациенту руку, поврежденную болгаркой.

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