Омское предприятие проведет проверку сирен тревоги

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске 7 июля жители Октябрьского округа услышать сирены тревоги. Об этом городской департамент общественной безопасности предупредил 3 июля.

Чиновники пояснили, что с 13:00 до 13:30 АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» А. В. Грачева, точнее, его филиал «ОМО им. П. И. Баранова», планирует проведение учебной проверки системы оповещения.

В итоге ожидается, что сирены будут слышны в границах улиц Богдана Хмельницкого, 3-й Транспортной, Лизы Чайкиной и Индустриальной.

Мэрия еще раз отметила плановый учебный характер проверки, призвав горожан сохранять спокойствие, не паниковать, а заодно заранее предупредить родственников, друзей и соседей в этой локации.

Ранее мы уже писали о том, что в ЦАО в Омске на подъездах появились листовки с рекомендациями о поведении при угрозе БПЛА.

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