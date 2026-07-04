Умер заслуженный ветеран омского агроуниверситета

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске 2 июля ушел из жизни ветеран ОмГАУ, его доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Романов. Сообщил об этом факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации названного вуза.

Экс-преподавателю было 85 лет.

На факультете напомнили: родился он 8 июля 1939 года в Баку, в 1967 году окончил с отличием Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова по специальности «зоотехния».

С 1967 по 1971 годы работал был главным зоотехником птицесовхоза «Луч» в Омском районе. С 1971 по 1993 годы работал заведующим отделом технологии Западно-Сибирской зональной опытной станции по птицеводству. С 1993 по 2000 год Романов работал доцентом кафедры кормления сельскохозяйственных животных ОмСХИ им. С. М. Кирова, далее получившего статус университета.

За плодотворную научно-педагогическую деятельность, личный вклад в дело подготовки специалистов для АПК у преподавателя были такие награды, как медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «Ветерана труда», почетная грамота областной администрации.

Прощание с покойным пройдет 4 июля в 13:00 на улице Красный Путь, 26а. Похороны же состоятся на Западном кладбище.

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