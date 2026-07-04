Омские ежи гибнут на дорогах из-за тепла и инстинктов

Фото представил инспектор Марьяновского района Омской области / БУ «Управление по охране животного мира»

3 июля в БУ Омской области «Управление по охране животного мира» предупредили автомобилистов о сезонной опасности на дорогах. Летом ежи массово выходят на трассы, где гибнут под колесами. Зверьков привлекает горячий асфальт — они греются на нем и охотятся на жуков и червей, выползающих к обочинам. Также в этот период у данных млекопитающих начинается расселение и поиск пар, что заставляет их пересекать дороги.

Главная проблема — реакция ежа на опасность. Заметив машину, он не убегает, а сворачивается в клубок и замирает. На проезжей части это делает его беззащитной мишенью, практически не имеющей шансов выжить. Миф о том, что иглы могут пробить шину, не соответствует действительности — они не способны повредить покрышку. Однако столкновение с животным может повредить бампер, защиту днища или датчики. При попытке помочь сбитому ежу нельзя брать его голыми руками — он может быть переносчиком инфекций. Важно использовать перчатки или ткань.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на загородных трассах, особенно вечером и ночью. Увидев неподвижный округлый силуэт, следует плавно сбросить скорость и аккуратно объехать зверька.

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