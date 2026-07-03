Начало первых июльских выходных порадуют омичей небольшим похолоданием. Температура воздуха 4 числа составит +20...+22 °C. Сервис «Яндекс.Погода» уточил, что утром и вечером горожан ждет переменная облачность, а днем небо закроют облака и пройдет дождь.
Синоптики прогнозируют влажность воздуха 64-70 процентов. С юго-запада и с юга подует ветер, зафиксируют 3,5-4,5 м/с, а при порывах 11-12 метров в секунду. Ожидаемое атмосферное давление: 741-742 миллиметров ртутного столба. Не обойдется без магнитной бури, однако она будет умеренной.
Солнце завтра взойдет в 04:35, а скроется за вечерним горизонтом в 21:47.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что в 2026 году жара в регионе побила 111-летний рекорд.
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