Фото: Роман Макарьев

Начало первых июльских выходных порадуют омичей небольшим похолоданием. Температура воздуха 4 числа составит +20...+22 °C. Сервис «Яндекс.Погода» уточил, что утром и вечером горожан ждет переменная облачность, а днем небо закроют облака и пройдет дождь.

Синоптики прогнозируют влажность воздуха 64-70 процентов. С юго-запада и с юга подует ветер, зафиксируют 3,5-4,5 м/с, а при порывах 11-12 метров в секунду. Ожидаемое атмосферное давление: 741-742 миллиметров ртутного столба. Не обойдется без магнитной бури, однако она будет умеренной.

Солнце завтра взойдет в 04:35, а скроется за вечерним горизонтом в 21:47.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что в 2026 году жара в регионе побила 111-летний рекорд.

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