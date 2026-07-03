Омский фонд ОМС направил 168 млн на лечение жителей в других регионах

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Территориальный фонд обязательного медстрахования Омской области перечислил на лечение местных жителей за пределами региона 168,8 млн рублей. Данные за первый квартал 2026 года представлены в соответствующем отчете. Общий объем расходов за указанный период составил 9,9 млрд, профицит бюджета — 1,85 млрд рублей.

На текущий год на медицинскую помощь пациентам в других РФ субъектах заложено около 997 млн рублей. Таким образом, исполнение за три месяца достигло 16,9% от плана. Для сравнения: в 2025 году на эти цели ушло 767,8 млн, в 2024-м — 756 млн. Основные получатели — омичи, фактически проживающие или работающие за пределами области. Часть средств тратится на направления в федеральные и узкопрофильные центры.

Поступления от других регионов за лечение их жителей в Омской области составили всего 83,7 млн — примерно половину от расходов местного фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В минздраве рассказали о частых травмах самокатчиков

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru