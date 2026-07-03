Мать троих бойцов СВО из Омской области шьет антидроновые одеяла

В Оконешниковском районе Омской области волонтеры под руководством Натальи Котовой шьют антидроновые одеяла бойцам. Об этом рассказали 3 июля в региональном отделении «Народного фронта».
До мобилизации младшего сына сельчанка была домохозяйкой, воспитывала шестерых детей. Когда на службу ушли трое из них, Василий, Максим и Александр, женщина создала «Мастерскую для СВОих». Сейчас в группе 20 человек. Наталья переняла опыт у коллег из Рязани и Томска, чьи одеяла прошли тестирование и одобрены Министерством обороны.
Технология скрывает тепловое излучение техники и позиций, делая их невидимыми для беспилотников. Первую партию изделий уже отправили на фронт. Волонтеры также плетут маскировочные сети, рулоны спанбонда им доставил «Народный фронт».
В ОНФ уточнили, что трое сыновей сибирячки служат на разных направлениях, каждый день мать молится за бойцов, продолжая свое дело. Особую мотивацию женщине придает подарок ее детей — футболка с принтом, ставшая талисманом при изготовлении защитной экипировки.
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