ОмГТУ сохранил место в топ-100 рейтинга вузов

Фото: Арсений Вишневский / предоставила пресс-служба ОмГТУ

Омский государственный технический университет вошел в сотню сильнейших по итогам XVII Национального рейтинга вузов от «Интерфакса» — занял 92-ю строчку. 3 июля в пресс-службе ОмГТУ уточили, что заведение оказалось единственным из Омской области, закрепившимся в данном списке.

Эксперты оценивали вузы по шести критериям. По трем из них политех улучшил показатели. В «Образовании» и «Сотрудничестве» поднялся на 62 позиции, заняв 72–73 и 73–74 места соответственно, в «Исследованиях» прибавил 4 строчки (105-106). По «Инновациям» закрепился на 50-й позиции, «Бренд» разместился на 137–177 месте, «Социальная среда» — на 302-304.

Данные для оценки собирали из анкет университетов, открытых публичных источников, ресурсов Минобрнауки, систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс». Всего в рейтинг попали 395 учебных заведений России.

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