Присяжные признали омича виновным в жестоком убийстве инвалида

Прокуратура Омской области рассказала об убийстве, которое произошло в феврале 2025 года. Коллегия присяжных заседателей в региональном суде единогласно признала 29-летнего жителя Октябрьского округа виновным в расправе с особой жестокостью.
Было установлено, что пьяный молодой человек на почве внезапной неприязни напал на знакомого. Спящего на полу 45-летнего мужчину агрессор большое количество раз ударил кухонным молотком, а также испинал. Потерпевший являлся инвалидом 2 группы, имел ограниченную подвижность и не мог защищаться. Труп сибиряка обнаружили соседи через несколько дней.
Присяжные не нашли оснований для снисхождения к подсудимому. За убийство лица в беспомощном состоянии с особой жестокостью обвиняемого могут навсегда отправить за решетку. Окончательный приговор провозгласят в августе.
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