«Центр поддержки экспорта Омской области» станет некоммерческим и автономным

Фото: Кирилл Янчицкий.

«Центр поддержки экспорта Омской области» поменяет свой юридический статус. Губернатор Виталий Хоценко подписал на эту тему распоряжение — о создании автономной некоммерческой организации с таким же названием.

Сейчас центр является подразделением центра «Мой бизнес». В новом распоряжении озвучено, что цели структуры — оказание мер поддержки местным малому и среднему бизнесу в экспорте товаров и услуг. Учредителями АНО стали областные минэкономразвития и минимущества. Подведомственной она будет второму из этих ведомств. Государственная регистрация организации должна пройти в течение трех месяцев.

Отдельную АНО областные власти вынуждены создать в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» и местным законом «Об управлении и распоряжении собственностью Омской области»

Ранее мы писали, что в 2026 году в 2,5 раза увеличился экспорт зерна и продовольствия из Омской области.

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