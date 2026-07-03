«Газпром нефть» представила сотни вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Фото: Борис Ваньков

«Газпром нефть» приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Жители Омска и еще восьми российских городов смогли ознакомиться с возможностями карьеры как на промышленных площадках и месторождениях, так и в корпоративных офисах компании. На омской площадке ярмарки акцент был сделан на поиске слесарей по ремонту технологического оборудования, монтажников, бетонщиков, станочников, электромонтеров, сварщиков, литейщиков, кладовщиков и инженеров различных профилей. Также востребованы операторы технологических установок, операторы товарные, машинисты компрессорных установок и лаборанты химического анализа.

«В "Газпром нефти" работают более 80 тысяч человек, представляющих около 200 профессий: у нас открыты вакансии на месторождениях, производствах, в научно-технологических центрах, на АЗС, топливных терминалах и морских судах как для молодых, так и для опытных специалистов. Особое внимание мы уделяем привлечению инженерно-технических специалистов и представителей рабочих профессий, их роль в реализации наших амбициозных производственных проектов — одна из ключевых. Участие в ярмарке — часть системной работы по развитию кадрового потенциала компании, наряду с обучением и переподготовкой сотрудников, выстраиванием прозрачных карьерных траекторий, развитием экспертного сообщества внутри компании и созданием условий для профессионального роста каждого», - отметил начальник департамента по организационному развитию и работе с персоналом «Газпром нефти» Денис Данилов.

Сегодня «Газпром нефть» активно расширяет географию присутствия: запускаются новые месторождения, внедряются технологии добычи трудноизвлекаемых запасов и создаются передовые цифровые решения. В связи с этим остро стоит потребность в ученых, ИТ-специалистах, экологах и экономистах. Особый приоритет отдается рабочим и инженерным кадрам: электрогазосварщикам, электромонтерам, лаборантам, слесарям, операторам установок, машинистам, проектировщикам и специалистам по автоматизации. Именно эти профессии были в фокусе внимания рекрутеров на ярмарке.

Компания инвестирует не только в производство, но и в качество жизни персонала. На удаленных объектах строятся современные жилые комплексы для вахтовиков со спортзалами, столовыми и зонами отдыха. Сотрудникам доступны расширенный ДМС и бесплатные образовательные программы. Корпоративная культура также играет важную роль: каждый второй работник занимается спортом, а каждый шестой участвует в волонтерских проектах. Для успешной адаптации новичков на Омском НПЗ действует программа «Три рубежа» и система наставничества, к которой привлечены более 200 опытных специалистов. Каждому новому сотруднику предоставляется ментор и индивидуальный план карьерного развития.

«Омский НПЗ «Газпром нефти» системно инвестирует в создание безопасной производственной среды, внедрение современных технологий и развитие сотрудников. Наши сотрудники работают в условиях высоких стандартов промышленной и экологической безопасности. Они получают конкурентную заработную плату, которая ежегодно индексируется, расширенный социальный пакет и возможности самореализации. Омский НПЗ заинтересован в том, чтобы сотрудники чувствовали уверенность в завтрашнем дне, понимали перспективы своего развития и могли строить долгосрочную карьеру на предприятии», - рассказал генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Актуальные вакансии предприятия опубликованы на сайте ОНПЗ в разделе «Работа на ОНПЗ».

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