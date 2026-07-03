Мэр Омска Шелест сообщил о сроках открытия гимназии № 88

Фото: соцсети Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест проверил ход работ в гимназии № 88, где проводится масштабный ремонт. Подрядчиком выступает ООО «АСК Монолит», доделывающая объект после другой организации. Как сообщил Сергей Шелест в своих социальных сетях, работы уже подходят к концу.

«Готовность этого объекта составляет 96%. Строители заканчивают установку сантехники, монтаж подвесных потолков, необходимого оборудования, занимаются благоустройством территории», написал мэр.

Объект планируется завершить к Дню Омской области и Омска, занятия в обновленной гимназии начнутся 1 сентября. Сейчас коллектив образовательного учреждения и родители учеников уже проводят генеральную уборку в классах.

Кроме того, глава города обсудил с директором гимназии Виталием Вороновым организацию питания школьников, материально-техническую базу учреждения, план набора детей.

«Здесь вопросов нет, все алгоритмы отработаны», заключил Сергей Шелест.

Напомним, капитальный ремонт гимназии проводится полностью за счет городского бюджета. Общая стоимость работ составляет более 380 млн рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru