За сутки три человека в Омской области пострадали в авариях

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На дорогах Омской области за сутки 2 июля произошло три аварии с пострадавшими. В них получили травмы три человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.

В ходе надзора инспекторы возбудили 656 административных дел за нарушения ПДД, из них за управление авто в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медосвидетельствования — 11.

Нарушений правил пешеходами было 77, за нарушение правил перевозки детей завели 30 дел. Проездов на красный сигнал светофора было 13.

Нарушений правил проезда пешеходных переходов инспекторы зафиксировали 43.

Ранее мы сообщали, что на трассе Тюмень — Омск грузовик спровоцировал цепную аварию с возгоранием.

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