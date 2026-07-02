Суд обязал власти Омского района обеспечить водой две улицы в местном селе

Фото: Кирилл Янчицкий.

Омский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе на решение Омского райсуда об обязывании обеспечить водой жителей двух улиц в селе Новомосковка. С указанным заявлением к администрации Омского района обратилась прокуратура.

Как уточнила пресс-служба областных судов, в соответствии с материалами дела жители улиц Степная и Набережная в качестве источника питьевой воды пользуются колодцами (скважинами). Отобранные пробы показали несоответствие воды гигиеническим нормативам СанПиН по нескольким показателям.

«Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в суде, который пришел к выводу, что жители домов объектами инженерной инфраструктуры (водоснабжением) не обеспечены. Это возлагает на граждан бремя дополнительных расходов, а также нарушает их права на удовлетворение жизненно важной потребности в питьевой воде», — отметила пресс-служба.

Учитывая установленное, суд обязал власти в срок до 31 декабря 2027 года обеспечить централизованное водоснабжение строительством сетей по названным улицам от улицы Мира.

А решение райсуда таким образом оставлено без изменения.

Ранее мы писали, что жителя Омского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за слив отходов.

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