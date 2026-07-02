В Омске предприятие «Электрический транспорт» пока останется муниципальным

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В горсовете 2 июля комитет по вопросам экономического развития обсудил промежуточные итоги изменений юридического статуса предприятий городского хозяйства. В том числе было заявлено о планах, будет ли акционировано МП «Электрический транспорт».

Сейчас в виде муниципальных в Омске сохраняются два предприятия — «Электрический транспорт» и «Парк культуры и отдыха имени 30 летия ВЛКСМ». Еще в семи АО у властей 100% участия: АО «Омскэлектро», АО «Тепловая компания», АО «Пассажирсервис», АО «Муниципальные рынки», АО «Банное хозяйство», АО «Пассажирское предприятие № 8» и АО «Гостиничный комплекс «Иртыш».

Этап преобразования муниципальных предприятий в АО почти завершён, сообщили докладчики из мэрии. Они обоснованы федеральным законодательством, которое теперь требует работы городского имущества и экономических активов в форме АО.

На этом же заседании было объявлено, что в 2027 году в Омске единственным МП останется «Электрический транспорт». Решение о том, в какой форме предприятие будет дальше работать, в следующем же году и будет принято.

Ранее мы писали, что горсовет утвердил поправки в омский бюджет-2026.

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