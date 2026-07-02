В Омском наркодиспансере открыли молитвенную комнату для пациентов

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Сегодня, 2 июля, омский минздрав сообщил об открытии в местном наркологическом диспансере молитвенной комнаты. Теперь пациенты, проходящие лечение от зависимости, могут участвовать в церковной жизни, в том числе исповедоваться, посещать богослужения и духовные беседы.

Медики считают, что такая поддержка играет важную роль в комплексной реабилитации Инициатива начиналась с волонтерских посещений и разговоров с больными. Со временем при поддержке ведомства и благословении митрополита Дионисия было принято решение создать полноценное духовное пространство в учреждении.

В обустройстве комнаты участвовали сотрудники диспансера, приход и сами пациенты. Здесь установили иконостас с иконами, приобрели церковную утварь.

«Главное — помочь человеку найти смысл и внутреннюю опору, поддерживающую его на пути к выздоровлению», — считает отец Георгий, который проводит службы в молитвенной комнате.

Специалисты отмечают, что пациенты будут увереннее формировать трезвый и осознанный образ жизни благодаря усиленной психотерапевтической помощи в процессе восстановления.

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