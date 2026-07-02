300 тонн грубых кормов полыхали в селе Глухониколаевка под Омском

Фото: МЧС России по Омской области

Накануне, 1 июля, в селе Глухониколаевка Нижнеомского района вспыхнуло сено. По данным ГУ МЧС России по Омской области, инцидент зарегистрировали в 16:46.

В результате разгула стихии сгорело 300 тонн грубых кормов. Огонь ликвидировали шестеро сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, с открытым горением справились в 18:40. Были задействованы две единицы специальной техники. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Ведомство опубликовало фото с места ЧП.

Фото: МЧС России по Омской области

Ранее мы писали, что ребенка и женщину эвакуировали из горящего дома в Омске.

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