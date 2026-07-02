Фото: канал «Омская красота» в «Максе»

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ спрогнозировала всплеск геоактивности в пятницу, 3 июля. Синоптики предупредили омичей о шестибалльной магнитной буре.

В начале суток поштормит с трехбалльной силой, во второй половине ночи обещают 4,5 балла. Пиковые значения зафиксируют с 6 до 9 часов утра. Далее, до полудня субботы, магнитосфера будет колебаться на уровне 3,5-4,5 балла.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Сегодня, в четверг 2 июля, метеорологи также регистрируют скачки бурь — значения от полутора до 4,5 балла.

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