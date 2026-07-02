Жителя Омского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за слив отходов

Фото: прокуратура Омской области

В Омском районе привлекли к ответственности местного жителя за незаконный слив бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона 2 июля.

В мае 2026 года мужчина вывез на ЗИЛе вывез содержимое выгребных ям и слил жидкость на открытый земельный участок. Данная локация не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов, не предназначена для утилизации. Действия нарушителя создавали угрозу загрязнения почвы и вреда экологии.

Прокуратура инициировала привлечение жителя села Пушкино к административной ответственности по статье об игнорировании природоохранных требований. Суд назначил фигуранту штраф в размере 40 тысяч рублей.

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