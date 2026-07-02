Омский ГАУ и университет КНР запустили три совместные образовательные программы

Церемония подписания соглашения в Урумчи. Фото: Омский ГАУ

Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Таримским университетом (Синьцзян-Уйгурский автономный округ, КНР). Ключевым пунктом договора стал запуск трех совместных образовательных программ, обучение по которым будет вестись на русском языке.

Подписание документа состоялось в Международном выставочном центре Синьцзяна в городе Урумчи в рамках Китайско-Центральноазиатской конференции «Цифровой интеллект расширяет возможности образования, Шёлковый путь соединяет будущее». Свои подписи под соглашением поставили проректор по научной работе Омского ГАУ Наталья Гоман и ректор Таримского университета Ян Сянлинь.

Договоренности предусматривают не только запуск новых учебных программ, но и создание системы совместной подготовки квалифицированных специалистов для нужд китайской экономики. Как отметили в вузе, этот шаг открывает новые горизонты для академического обмена, проведения совместных научных исследований и укрепления прямых связей между образовательными учреждениями двух стран.

Делегацию Омского ГАУ на конференции представляли проректор по научной работе Наталья Гоман и начальник отдела международных отношений Анастасия Крикливая. Российские делегаты приняли активное участие в пленарных заседаниях и тематических секциях, где обсуждались вопросы интеграции науки и образования в реальный сектор экономики.

Мероприятие, организованное Министерством образования КНР и Правительством Синьцзян-Уйгурского автономного округа, стало одной из ключевых площадок для диалога вузов, научных центров и промышленных предприятий стран — участниц глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Высокий статус конференции подчеркнул представительный состав участников: помимо России и Китая, в работе форума приняли участие эксперты и руководители университетов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Для Омского ГАУ новое сотрудничество станет важным этапом в стратегии развития экспорта образовательных услуг и укрепления позиций российского высшего образования на азиатском рынке.

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