1 117 детей родились за июнь в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За июнь в Омской области родились 1117 новорожденных, из них 589 мальчиков и 528 девочек. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба областного минздрава.

В районах Омской области новорожденных было 53. Больше всего их появилось в Большереченской ЦРБ (9) и по 8 — в Исилькульской и Тарской ЦРБ.

В Омске в городских роддомах в июне появились на свет 1064 младенца:

- 417 в Региональном клиническом перинатальном центре;

- 355 в Областной клинической больнице;

- 292 в Клиническом роддоме №6.

Самая большая разница в количестве между девочками и мальчиками была в Областной клинической больнице. Там родились 190 мальчиков и 165 девочек.

Кроме того, в минздраве отметили, что в городских роддомах появились на свет восемь пар двойняшек.

Ранее мы писали, что в Омской области засекретили данные о рождаемости и смертности населения.

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