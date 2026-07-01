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НовостиЭкономика1 июля 2026 12:00

Крупные банки взяли курс на повышение ставок по накопительным счетам

На российском рынке розничных сбережений активизировалась конкуренция за деньги клиентов
Изображение от CreativeArt на Freepik

Изображение от CreativeArt на Freepik

Ведущие банки последовательно улучшают условия по накопительным счетам. Такой шаг - не разовая акция, а отражение сразу нескольких факторов, включая все еще высокую ключевую ставку ЦБ и возросшую чувствительность вкладчиков к доходности сбережений. На этом фоне накопительный счёт всё чаще воспринимается не как временный «карман» для свободных средств, а как полноценный инструмент для краткосрочного размещения с понятной доходностью.

Банки реагируют на запрос рынка и усиливают привлекательность продукта сразу по нескольким направлениям.

Во первых, повышают максимальные ставки, в том числе за счёт приветственных периодов для новых клиентов.

Во вторых, вводят дополнительные надбавки - например, за использование карт, получение зарплаты или пенсии.

В третьих, развивают функциональность: дают возможность открывать сразу несколько счетов, ставить цели, гибко управлять остатками и начислениями. Параллельно растёт и финансовая грамотность клиентов: люди активнее сравнивают условия, следят за сроками действия повышенных ставок и комбинируют продукты для максимальной выгоды.

По словам старшего вице президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, банк повысил ставки по накопительным счетам.

- Ключевая ставка ЦБ практически не изменилась, а значит накопительный тренд сохраняется, - отметил он.

Накопительные счета стали для россиян привычным «электронным кошельком», статистика подтверждает востребованность инструмента: средняя сумма на накопительном счёте розничных клиентов ВТБ с начала года выросла до 184 тысяч рублей - это на 16 % больше, чем в июне прошлого года.

Схожие шаги предпринимают и другие крупные игроки: они вводят или продлевают приветственные периоды, дифференцируют ставки по активности клиента и усиливают интеграцию накопительных продуктов с повседневными операциями - от автопополнения до привязки к целям и семейным счетам. В результате рынок накопительных счетов становится более динамичным и клиентоориентированным: доходность перестаёт быть фиксированной и всё чаще зависит от поведения самого клиента.