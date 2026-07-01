Российский ЦБ наградил омского министра финансов

no_tutle Фото: Кирилл Янчицкий.

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина наградила министра финансов Омской области Вадима Чеченко почетной грамотой. Министру ее уже вручили.

О награждении сообщила пресс-служба минфина, уточнив, что это грамота «за эффективное сотрудничество с Банком России в области развития финансового рынка Российской Федерации».

Награду Вадиму Чеченко передал управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, было это на заседании областного Координационного совета по финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения.

Ранее мы писали, что омское отделение ЦБ прокомментировало снижение ключевой ставки до 14,25%.

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