Итоги годового заседания Общего собрания акционеров подвел госбанк

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Фото: Kremlin.ru

- Акционеры для ВТБ - стратегические партнёры, регулярный диалог с которыми необходим нам для корректировки ключевых ориентиров и поддержания обратной связи. Мы вернулись к очному формату проведения заседания, понимая, что эффективность коммуникации многократно возрастает при личном взаимодействии. Сегодня акционерами банка являются около 1,4 млн физических лиц, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение их числа по мере роста капитализации банка, - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Общее собрание акционеров проголосовало за распределение прибыли и выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 125,53 млрд рублей. Дивидендные выплаты составят 9,71 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию. Источник выплат - чистая прибыль по МСФО за 2025 год.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2026 года. Дивиденды будут выплачены в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

• в течение 10 (десяти) рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

• в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Акционеры одобрили увеличение уставного капитала Банка ВТБ на сумму 314,63 млрд рублей путем размещения 6,29 млрд дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке по цене 87 рублей за штуку. Кроме этого, акционеры утвердили годовой отчет за 2025 год.

Также на заседании был избран новый состав наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек и ревизионной комиссии в количестве 5 человек.