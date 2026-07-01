В Омской области и Алтайском крае военнослужащие и сотрудники Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии и МЧС России провели пожарно-тактические тренировки. Они прошли на ведомственных объектах двух регионов.
В Омске учение развернули на базе территориального управления вневедомственной охраны Росгвардии. По легенде, возгорание случилось в служебном кабинете административного здания. Нештатный пожарный расчет эвакуировал личный состав и приступил к локализации условного огня. Прибывшие спасатели ликвидировали его, после чего участники разобрали действия и наметили пути улучшения взаимодействия.
Аналогичное занятие состоялось на базе управления Росгвардии по Алтайскому краю. Там также отработали алгоритм спасение людей, применение первичных средств.
По итогам тренировок отметили высокую готовность расчетов и слаженность совместных действий при ликвидации ЧС.
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