Фото: пресс-служба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Омской области и Алтайском крае военнослужащие и сотрудники Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии и МЧС России провели пожарно-тактические тренировки. Они прошли на ведомственных объектах двух регионов.

Фото: пресс-служба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Омске учение развернули на базе территориального управления вневедомственной охраны Росгвардии. По легенде, возгорание случилось в служебном кабинете административного здания. Нештатный пожарный расчет эвакуировал личный состав и приступил к локализации условного огня. Прибывшие спасатели ликвидировали его, после чего участники разобрали действия и наметили пути улучшения взаимодействия.

Фото: пресс-служба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Аналогичное занятие состоялось на базе управления Росгвардии по Алтайскому краю. Там также отработали алгоритм спасение людей, применение первичных средств.

По итогам тренировок отметили высокую готовность расчетов и слаженность совместных действий при ликвидации ЧС.

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