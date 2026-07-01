Российско-Казахстанский форум в Омске перенесли на июль

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана планировали провести провести в Омске 19-20 августа. Судя по публикации на сайте Президента Республики, мероприятие сместили — оно пройдет на месяц раньше.

«В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля», — приводятся некоторые подробности телефонного разговора главы Касыма-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча будет посвящена проблемам и перспективам формирования глобальной логистической экосистемы, обсудят новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества. По уточненным данным, главы государств примут участие заочно.

Организуют форум Минэкономразвития России и Минторг Казахстана. Местный «Региональный молодежный центр» уже объявил набор волонтеров для работы с 23 по 26 июля.

Напомним, ранее мероприятие проходило в Омске — в 2003 и 2019 годах, во втором случае Владимир Путин посещал мероприятие лично.

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