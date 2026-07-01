В Усть-Ишимском районе назначили нового прокурора

Фото: прокуратура Омской области

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев 30 июня представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора Усть-Ишимского района. В должность вступил Григорий Патыршин.

В пресс-службе надзорного ведомства подробно рассказали о новом начальнике. Родился Григорий Михайлович в 1983 году в Усть-Ишимском районе, окончил Омский юридический институт. В органах прокуратуры служит с 2012 года, ранее занимал должность заместителя прокурора района.

Алексей Афанасьев поручил Патыршину активизировать надзор за соблюдением прав предпринимателей, координировать работу правоохранительных органов по раскрытию преступлений, контролировать предоставление земельных участков многодетным сельчанам. Важно также не допускать нарушений прав участников спецоперации и их родственников.

В тот же день Алексей Афанасьев в новом статусе провел личный прием местных жителей. По обращениям будут организованы проверки.

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