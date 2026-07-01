Фото: Роман Макарьев

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Омске зафиксируют +22 градуса. В дневное время и в вечернее — +25...+24°C, пройдут дожди. В первой половине суток ожидается переменная облачность, вечером небо затянут облака.

Ветер подует с разных направлений: северо-востока, востока и юго-востока. Скорость составит 2,7-4,1 метра в секунду, во время порывов 17 м/с.

«Этот день за 10 лет наблюдений: обычно теплый, пасмурный и дождливый. Средняя температура +23 градуса», — поделились синоптики статистическими данными.

Метеорологи также отметили, что в течение сегодняшнего дня магнитная буря будет умеренной. Солнце зайдет в 21 час 48 минут. Напомним, накануне мы писали о резких перепадах силы геоколебаний.

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