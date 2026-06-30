Омский вуз выпустил 11 китайских студентов

Фото: ОмГУ имени Достоевского

В ОмГУ прошла защита выпускных работ первого потока китайских студентов, учившихся там по программе двойных дипломов. Эта программа является совместным проектом ОмГУ и Урумчийского профессионального университета, уточняет пресс-служба вуза имени Достоевского.

В июне завершается первый цикл реализации совместной образовательной программы. Выпускниками стали 11 студентов направления «Филология». Они успешно защитили дипломы и получат документы об образовании сразу двух университетов — российского и китайского.

«Программа построена по модели последовательного обучения в двух странах: первые два года студенты изучают русский язык в Китае, затем проходят подготовку в ОмГУ и продолжают обучение в России еще два года. Благодаря синхронизации учебных планов ранее освоенные дисциплины перезачитываются, что позволяет студентам получить российское высшее образование в оптимальные сроки».

На протяжении всего обучения студентов сопровождали кураторы с двух сторон, сотрудники отдела планирования и организации международной деятельности, преподаватели и специалисты филологического факультета. Это помогало китайцам адаптироваться к новой образовательной и культурной среде, преодолевать барьер с языком и чувствовать себя комфортно вдали от дома.

Тематика дипломов у них объединила актуальные вопросы современной филологии, лингвокультурологии и сравнительного языкознания. Студенты изучали особенности русского и китайского языков, национальные языковые картины мира, речевой этикет, семантику ключевых понятий. В центре внимания у них были выражение категории времени, термины родства, концепты «дом» и «семья», особенности восприятия художественных текстов в России и КНР. Отдельные работы были посвящены творчеству Достоевского и омского поэта Тимофея Белозерова.

«Это исторический момент для нашего университета. Мы выпускаем специалистов, владеющих русским языком, и одновременно создаем прочный мост между образовательными системами России и Китая. Уверен, что наши выпускники станут проводниками русской культуры и внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Программа двойных дипломов будет развиваться, и мы готовы принимать новых студентов», — отметил ректор ОмГУ Иван Кротт.

ОмГУ и далее продолжает расширять сотрудничество с профильными учреждениями Китая, создавая новые возможности для академической мобильности, подготовки кадров и укрепления гуманитарных связей между двумя странами.

Ранее мы писали, что ОмГУ подготовил зарубежных абитуриентов из восьми стран к поступлению.

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