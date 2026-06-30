Омский «Авангард» и защитник Блажиевский расторгли контракт по соглашению сторон

Фото: Кирилл Янчицкий.

«Авангард» 30 июня объявил, что расторг контракт с защитником Артемом Блажиевским, который выступал за Омск с прошлого сезона. Игрок и клуб расторгли договор по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.

«Благодарим Артема за игру в составе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей карьере!», — заявили в стане «ястребов».

В какой команде защитник будет выступать игрок, не уточняется. Но по информации инсайдерского канала «АренаБреда», он вскоре перейдет в московское «Динамо». Этот же канал считает, что таким вариантом «Авангард» расширяет себе место под некоего нового игрока с учетом общего «потолка» зарплат.

Ранее мы писали, что из «Авангарда» ушел форвард-легионер Джованни Фьоре.

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