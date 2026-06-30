Омский цирк обустроил заброшенную могилу знаменитого артиста царских времен

Фото: Омский цирк

Омский цирк 30 июня сообщил о своем большом жесте внимания к исторической памяти и уважения к артистам прошлого. Учреждение восстановило могилу знаменитого дрессировщика лошадей Александра Киссо, которую случайно нашли в прошлом году.

В учреждении рассказали: в конце XIX и начале XX века фамилия Киссо гремела на всю страну. Заполучить этого артиста к себе было огромной удачей любого антрепренера. Его имя на афише было гарантией больших кассовых успехов.

Еще год назад считалось, что могила Александра Киссо находится в Киеве, где он и родился, но оказалось — нет, она в Омске. Это стало настоящей сенсацией в мире цирка.

На Старо-Восточном кладбище омич, проходя там, увидел табличку на заброшенной могиле «Артист цирка Александр Киссо». Омич позвонил журналистам, те обратились в цирк, где им рассказали, что Киссо — основатель знаменитой цирковой династии, комик-эксцентрик и знаменитый дрессировщик лошадей, который был и одним из любимых артистов императора Николая II.

Часто артиста приглашали и лично в императорскую конюшню как «Лучшего мастер конного дела».

«Для нас обнаружение захоронения стало большим событием. Мы подняли архивы, связались с историком цирка Дмитрием Колобовым и выяснили, что артист попал в Омск вместе с Минским цирком, который эвакуировали в наш город во время Великой Отечественной войны. Творческий и земной путь Александра Генриховича закончился 26 мая 1942 года. Похоронили великого артиста на Ново-Восточном (сейчас Старо-Восточном) кладбище в Омске», — сообщил директор цирка Виталий Доля.

30 июня силами сотрудников цирка восстановлено захоронение, установлены новый памятник и цветник.

«Александр Генрихович Киссо (Кисс) — основатель известнейшей цирковой династии. Первые шаги на манеже цирков делал как клоун, затем — клоун-эксцентрик. Далее освоил верховую езду, а уже через несколько лет его признали «Лучшим мастером конного дела в России». Дрессура лошадей была им возведена до стадии абсолюта! Он выходил в манеж без хлыста, лошади в его номерах ходили по канату, по горлышкам деревянных бутылок, катались на бочке, складывали из букв на кубиках короткие слова и исполняли другие не менее уникальные трюки.

… Александр Киссо… был директором цирка и считался одним из успешных руководителей цирковых предприятий Российской империи, что ставит его в ряд с самыми выдающимися директорами цирков той эпохи: Гаэтано Чинизелли, Петра Крутикова, братьев Никитиных. После национализации служил в Союзгосцирке, где его конюшня носила звание «образцовой», а его имя по-прежнему выделялось на афишах в качестве главного аттракциона с огромным количеством уникальных трюков и номеров», — напомнили в цирке.

Ранее мы сообщали, что Омский цирк обновит фигуру лошади на своем фасаде.

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