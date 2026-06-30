«Промышленный альпинист» ответит за кражу у омички 787 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция возобновила расследование кражи, совершенной в 2024 году в Ленинском округе. Тогда 47-летняя местная жительница познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся промышленным альпинистом. Через неделю он приехал в город и наведался в гости к даме. В итоге та лишилась 787 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Спустя месяц новый знакомый исчез, а вместе с ним золотые серьги, кольца, браслеты общей стоимостью 726 тысяч рублей. Пропали также деньги с банковской карты — 61 тысяча рублей. Как выяснило следствие, подозреваемый в омском эпизоде уже находился в федеральном розыске за аналогичные преступления.

Мужчина продолжил обворовывать женщин по такой же схеме в Барнауле и Новосибирске. Там у россиянок были похищены телефоны. Серия краж привела фигуранта в суд.

В ближайшее время вора этапируют в Омск для предъявления нового обвинения, ему вменят кражу в крупном размере.

Полиция напомнила жителям о необходимости быть осторожными при знакомствах в сети и не доверять чужим людям, впуская их в дом.

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