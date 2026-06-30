ОмГУ выпустил первых китайских бакалавров с двойными дипломами

Фото: пресс-служба ОмГУ

ОмГУ выпустил первых китайских студентов по программе двойных дипломов в партнерстве Урумчийским профессиональным университетом. Документы получат 11 человек, отучившихся по направлению «Филология». Новость сообщила пресс-служба вуза 30 июня.

«Это исторический момент для нашего университета. Мы выпускаем специалистов, владеющих русским языком, и одновременно создаем прочный мост между образовательными системами России и Китая. Уверен, что наши выпускники станут проводниками русской культуры и внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Программа двойных дипломов будет развиваться, и мы готовы принимать новых студентов», — сказал ректор ОмГУ Иван Кротт.

Первые два года молодые люди изучали русский язык в Китае, затем два года — в Омске с перезачетом дисциплин. Помогали кураторы и преподаватели факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций.

Темы дипломов охватывали лингвокультурологию, семантику понятий «дом» и «семья», термины родства, а также творчество Федора Достоевского и местного поэта Тимофея Белозерова.

По словам экспертов, российский диплом открывает иностранцам карьерные возможности в международном сотрудничестве, в сферах образования, туризма, переводов, в таможенном деле. В дальнейшем госуниверситет намерен расширять партнерство с китайскими учебными заведениями.

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