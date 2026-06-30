В Омске неизвестные тиражируют фейк о низких стандартах бензина и снятии лимитов

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омской области в соцсетях неизвестные распространяют фальшивый указ регионального минпромторга. В нем говорится о введении «чрезвычайных технических регламентов» переработки нефтепродуктов.

В частности, имеется в виду, что разрешено производство топлива с более низким экологическим стандартом, чем есть сейчас.

Соответственно, из-за этого якобы снимаются ограничения продажи топлива в регионе.

В областном минпромторге уже опровергли фейк: там уточнили, что министр Андрей Посаженников такой документ не подписывал. Распространяемый указ не имеет никакого отношения к работе ведомства.

В связи с этим граждан попросили доверять только официальной информации, размещённой на сайте министерства.

Напомним, количественные лимиты на продажу ДТ и бензина в Омской области введены с 22 июня.

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