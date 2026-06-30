В Омске наркофасовщицу отправили на 8 лет в колонию

Фото: прокуратура Омской области

Омский суд вынес приговор 43-летней жительнице Московской области. Фигурантку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Предстоящие восемь лет россиянка проведет в колонии общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В составе преступной группы, действовавшей в Омске и области, женщина фасовала наркотики на мелкие партии и помещала их в «закладки». Довести задуманное до конца она не смогла. так как была задержана полицией. При личном досмотре у фигурантки изъяли производное N-метилэфедрона массой 89,65 грамма. Вину подсудимая признавать отказалась.

Фото: прокуратура Омской области

Государственное обвинение поддержал первый зампрокурора региона Андрей Хамошин. Назначенное судом наказание — отправление сбытчицы в колонию. Приговор еще не вступил в силу.

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