Минздрав: «В Омской области за полгода погиб 31 ребенок»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С января 2026 года в Омской области зарегистрировали гибель 31 ребенка от внешних причин. К сожалению, показатель вырос: в 2025-м за аналогичный период зафиксировано 23 таких случая. Страшную статистику озвучили 30 июня в министерстве здравоохранения региона.

Основные причины трагедий остались прежними: утопления, дорожно-транспортные происшествия и пожары. Семеро несовершеннолетних детей утонули, причем не только в водоемах, но также в емкостях для полива и даже в ведре. Жизни пятерых унесли аварии, некоторые дети находились за рулем мопедов, питбайков или квадроциклов без должных навыков и защиты. Еще пятеро скончались из-за пожаров — чаще всего происходили отравления угарным газом. Также фиксировались падения с высоты, удары током и переохлаждения.

В минздраве напомнили, что единственный способ предотвратить смертельные ЧП — неотступное внимание родителей. Необходимы контроль за соблюдением правил безопасности и недопущение нарушений закона — например, езды за рулем без прав.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru