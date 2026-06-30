За сутки в Омской области шесть человек получили травмы в авариях

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 29 июня в Омской области на дорогах случилось четыре аварии, где были пострадавшие. В них получили травмы шесть человек, сообщила областная Госавтоинспекция.

В ходе надзора инспекторы возбудили 556 административных дел за нарушения ПДД. Из них за вождение в нетрезвом состоянии и отказ медицинского освидетельствования 16.

За нарушения ПДД пешеходами протоколов было 94, нарушений правил перевозки детей 27. Проездов на красный сигнал светофора было зафиксировано три, нарушений правил проезда пешеходных переходов 22.

Ранее мы писали, что в Омске за одни сутки случилось два ДТП с детьми.

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