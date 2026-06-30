В Омске скончался президент региональной федерации хоккея с мячом

Фото: минспорта Омской области

В Омске 29 июня на 68-м году жизни скончался Александр Кузнецов. Он был президентом региональной федерации хоккея с мячом и руководил омским филиалом страховой компании «РЕСО-Гарантия». Об утрате сообщили в региональном минспорта.

Александр Григорьевич родился и вырос в Омске. Всю свою профессиональную карьеру он связал со страхованием, но главным увлечением оставался хоккей с мячом. Кузнецов много сил отдавал развитию русского хоккея в области. Под его руководством была создана сильная ветеранская команда. Он стал инициатором и организатором множества городских турниров, регулярно ездил с ветеранами на соревнования в другие города. Сборная омских ветеранов не раз входила в число лучших в Сибири, побеждала и занимала призовые места на межрегиональных турнирах.

Прощание с Александром Кузнецовым пройдет 1 июля в 11:00 по адресу: улица Рокоссовского, 17. Редакция выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александра Кузнецова.

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