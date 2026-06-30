В Омске изменят схему движения автобуса № 26

Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Омске с 1 июля меняется схема движения автобусного маршрута № 26. Теперь автобусы будут делать заезд в садоводческое товарищество «Золотое руно». Это решение приняли в департаменте транспорта мэрии, чтобы улучшить транспортное обслуживание дачников.
Маршрут № 26 соединяет два крупных жилых массива – микрорайон Булатова и поселок Чкаловский. Теперь по пути туда и обратно автобус будет заезжать к СНТ «Золотое руно», где раньше остановки не было. В течение дня запланировано пять таких рейсов.
Точное время отправления можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 90-12-12 или на сайте АО «Пассажирсервис». Там же опубликовано полное расписание движения.
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