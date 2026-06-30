Масштабное обновление

Фото: Сергей Сапоцкий

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Омске стартовали работы по комплексному обновлению одной из ключевых магистралей Левобережья - улицы Лукашевича. На текущий момент готовность объекта составляет 35 %.

Удобно и красиво

Границы ремонтируемого участка начинаются от моста им. 60-летия ВЛКСМ и заканчиваются на ул. Дианова. Протяженность отремонтированного участка составит 2,7 километра.

Прежде всего улица Лукашевича получит современные и безопасные тротуары. Подрядчик приступил к укладке широкоформатной тротуарной плитки размером 600 на 300 мм, толщиной 80 мм и установке гранитных бордюров.

Фото: Сергей Сапоцкий

- Большое внимание здесь уделено пешеходным зонам: они были в ненадлежащем состоянии, местами практически полностью выкрошились бордюры, асфальтовое покрытие тротуаров тоже требовало замены, - рассказал начальник сектора по контролю за выполнением гарантийных обязательств БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Аслан Дюсембаев. - Сейчас подрядчик занимается укладкой широкоформатной тротуарной плитки, устанавливает гранитные бордюры, которые в сравнении с бетонными отличаются большей долговечностью.

Также на всей протяженности участка будут залиты фундаменты под остановочные павильоны. Всего их будет 10, по пять на каждой стороне.

Прочный асфальт

На Лукашевича также подготовят дорожное полотно к восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Фото: Сергей Сапоцкий

- На данном участке будет фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия для создания профиля и устройство нового покрытия, - уточнил главный инженер ООО «СибДор» Вячеслав Белоусов.

Перед фрезерованием дорожное полотно очищают от пыли и грязи. Новое покрытие будет с применением износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона - оно долговечное и прочное, устойчивое к трещинам, поскольку имеет высокое содержание щебня, который предотвращает колейность и защищает дорогу от деформаций.

После этого поставят новые дорожные знаки и нанесут современную пластиковую разметку.

Для выполнения работ на объекте сейчас задействовано порядка 90 человек и 26 единиц техники: экскаваторы, самосвалы и погрузчики. Общая стоимость контракта превышает 210,6 млн рублей. Согласно документации, срок окончания работ установлен на 1 сентября текущего года. Гарантия на новое покрытие составит пять лет.

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