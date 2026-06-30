Масштабное обновление

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Омске стартовали работы по комплексному обновлению одной из ключевых магистралей Левобережья - улицы Лукашевича. На текущий момент готовность объекта составляет 35 %.
Границы ремонтируемого участка начинаются от моста им. 60-летия ВЛКСМ и заканчиваются на ул. Дианова. Протяженность отремонтированного участка составит 2,7 километра.
Прежде всего улица Лукашевича получит современные и безопасные тротуары. Подрядчик приступил к укладке широкоформатной тротуарной плитки размером 600 на 300 мм, толщиной 80 мм и установке гранитных бордюров.
- Большое внимание здесь уделено пешеходным зонам: они были в ненадлежащем состоянии, местами практически полностью выкрошились бордюры, асфальтовое покрытие тротуаров тоже требовало замены, - рассказал начальник сектора по контролю за выполнением гарантийных обязательств БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Аслан Дюсембаев. - Сейчас подрядчик занимается укладкой широкоформатной тротуарной плитки, устанавливает гранитные бордюры, которые в сравнении с бетонными отличаются большей долговечностью.
Также на всей протяженности участка будут залиты фундаменты под остановочные павильоны. Всего их будет 10, по пять на каждой стороне.
На Лукашевича также подготовят дорожное полотно к восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.
- На данном участке будет фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия для создания профиля и устройство нового покрытия, - уточнил главный инженер ООО «СибДор» Вячеслав Белоусов.
Перед фрезерованием дорожное полотно очищают от пыли и грязи. Новое покрытие будет с применением износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона - оно долговечное и прочное, устойчивое к трещинам, поскольку имеет высокое содержание щебня, который предотвращает колейность и защищает дорогу от деформаций.
После этого поставят новые дорожные знаки и нанесут современную пластиковую разметку.
Для выполнения работ на объекте сейчас задействовано порядка 90 человек и 26 единиц техники: экскаваторы, самосвалы и погрузчики. Общая стоимость контракта превышает 210,6 млн рублей. Согласно документации, срок окончания работ установлен на 1 сентября текущего года. Гарантия на новое покрытие составит пять лет.
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