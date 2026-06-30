В Омске умер 84-летний ветеран греко-римской борьбы Валерий Семенюк

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Федерации спортивной борьбы Омской области сообщила печальную новость. 28 июня, на 85-м году жизни, умер ветеран омской греко-римской борьбы Валерий Семенюк. Проститься с легендарным спортсменов можно будет 1 июля, в 15.00, на территории ГКБ №1 им. Кабанова — в Храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона.

«Валерий Алексеевич родился в Омске 16 июня 1942 года. В 1966 году окончил Омский государственный институт физической культуры. Работал тренером в ДСО «Урожай», ДСО «Спартак», ОмГАУ. Был наставником Юрия Александровича Крикухи, ставшего впоследствии заслуженным тренером России. Светлая память о Валерии Алексеевиче Семенюке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», — говорится в некрологе, опубликованном на странице Федерации спортивной борьбы Омской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Федерации спортивной борьбы Омской области в соцсети «ВКонтакте»

Валерий Семенюк был мастером спорта СССР, и за свою спортивную карьеру неоднократно становился победителем и призером всесоюзных турниров. Также Валерий Алексеевич прославил свое имя в тренерской работе, лично воспитав 6 мастеров спорта по греко-римской борьбе. Кроме этого, омич был отличником народного образования и заслуженным работником физической культуры России.

Редакция КП-Омск выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича Семенюка.

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