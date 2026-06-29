В Омске временно вводится ограничение движения трамвая номер 7

Фото: Вадим Андреев.

Трамвай популярного у омичей маршрута номер 7, соединяющего городок Нефтяников с Амурским поселком, на три дня изменит график вечернего движения. В омской мэрии объяснили ситуацию необходимостью проведения ремонта путей.

«Департамент транспорта городской администрации сообщает, что в связи с проведением капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской будет на три дня закрыто движение трамваев маршрута №7 в вечерний период», — говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.

В ведомстве указали точно время, когда трамвай №7 не будет ходить по привычному графику. Движение указанного трамвайного маршрута не будет осуществляться:

— с 20:00 29 июня до 05:30 30 июня,

— с 20.00 1 июля до 05.30 2 июля,

— с 20.00 3 июля до 05.30 4 июля.

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