В Омске временно вводится ограничение движения трамвая номер 7

Фото: Вадим Андреев.
Трамвай популярного у омичей маршрута номер 7, соединяющего городок Нефтяников с Амурским поселком, на три дня изменит график вечернего движения. В омской мэрии объяснили ситуацию необходимостью проведения ремонта путей.
«Департамент транспорта городской администрации сообщает, что в связи с проведением капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской будет на три дня закрыто движение трамваев маршрута №7 в вечерний период», — говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.
В ведомстве указали точно время, когда трамвай №7 не будет ходить по привычному графику. Движение указанного трамвайного маршрута не будет осуществляться:
— с 20:00 29 июня до 05:30 30 июня,
— с 20.00 1 июля до 05.30 2 июля,
— с 20.00 3 июля до 05.30 4 июля.
Жители Левого берега в Омске пожаловались на шум и гарь от автофестиваля
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru