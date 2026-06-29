ОмГУ подготовил иностранцев из восьми стран к поступлению

Фото: пресс-служба ОмГУ

В Омском госуниверситете завершилась подготовка 14 иностранцев из Германии, Китая, Ирака, Туниса, Афганистана, Пакистана, Ганы и Индии. Новость сообщили в пресс-службе вуза 29 июня.

В течение года слушатели проходили языковую и социокультурную адаптацию. Программа включала интенсивные курсы и различные мероприятия, знакомящие с историей и традициями Омской области.

«Что мне больше всего нравится в России? Богатая культура, история и литература, красивые улицы Омска, культурные события, а главное — добрые и искренние люди. Удивляют резкие перепады температуры и суровая сибирская зима, но при этом жизнь здесь продолжается в любую погоду. Россия стала для меня настоящим открытием», — сказала студентка из Ирака Срока Хиба Азад Бья по итогам защиты проекта «Моя Россия».

Часть выпускников намерены и далее учиться в ОмГУ. Университет продолжает принимать абитуриентов со всего мира.

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