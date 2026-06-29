Труп в пакете: в СК прокомментировали обнаружение в яме останков 20-летнего омича

Фото: СУ СК России по Омской области

В Омске возбудили уголовное дело после обнаружения трупа в яме на улице 10 лет Октября. В СК уточнили, что тело 20-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли 26 июня.

В ходе совместной работы следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска установили причастных к убийству. Ими оказались приятели погибшего. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и заключат их под стражу.

Сбор и закрепление доказательной базы продолжаются.

Ранее мы рассказали, как полиции удалось раскрыть жестокое убийство студента.

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