Омский психолог подсказал, как победить тревогу перед отпуском

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Медицинский психолог омской горбольницы №11 Дмитрий Генералов поделился советами по борьбе с волнением перед предстоящим отпуском. Рекомендации специалиста опубликовал минздрав региона 29 июня.

«Когда вы уже на отдыхе, важно уметь сохранять позитивный настрой: не забывайте делать перерывы и отдыхать полностью. Наслаждайтесь моментами, переключая внимание на приятные вещи. Помните: отпуск — это время для восстановления и получения положительных эмоций», — сказал Дмитрий Генералов.

По его словам, тревога может возникать по нескольким причинам. Например, из-за незнания маршрута, беспокойства за домашних или работу, страха потери контроля и финансовых опасений. Чтобы снизить уровень стресса, психолог посоветовал заранее составлять списки дел, бронировать все заблаговременно. Важно также ограничить поток негативной информации и использовать только проверенные источники.

Подготовку лучше разбивать на небольшие шаги. Так, в один день можно собрать документы, а в другой купить билеты, чтобы не чувствовать перегрузки. Главное — не позволять тревоге взять верх и помнить, что отпуск создан для восстановления сил и положительных эмоций.

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