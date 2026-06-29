В Омске подрядчик благоустройства устранил претензии на аллее

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омске на пешеходной аллее в границах поселка Энергетиков и улицы Химиков в Советском округе ООО «Фаворит», бывшее здесь подрядчиком благоустройства, устранило претензии заказчика согласно своим гарантийным обязательствам.

Благоустройство аллеи шло по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», напомнила пресс-служба мэрии. На ней обустроили пешеходную дорожку, уложили тротуарную плитку, установили наружное освещение и видеонаблюдение, малые архитектурные формы, высадили крупные деревья.

Гарантийный срок здесь составляет пять лет. Специалисты городского УДХБ регулярно обследуют аллею — в том числе по обращениям горожан. Также в график работ здесь включили покос травы. Его намечают завершить до середины июля.

Ранее мы писали, что на другого подрядчика подали в суд из-за непосаженной газонной травы в сквере Борцов революции.

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