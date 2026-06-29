В Омской области за 51 миллион продается база отдыха

no_tittle Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омске на портале «Авито» вышло объявление о продаже еще одной базы отдыха. Владелец готов расстаться с ней за 51 млн рублей.

База находится в селе Нижнеиртышское в Саргатском района. Территория здесь составляет 5,6 га. Для проживания гостей есть два кирпичных дома, им предлагают две сауны, футбольное поле.

Отдельно отмечается, что у базы есть свое подсобное хозяйство. Она включает в себя помещения для овец и коз, навесы для скота и птичник. Есть и возможность для строительства дополнительных площадей. База расположена в 81 км от Омска.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске за 8,5 миллиона рублей продается мини-база отдыха.

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