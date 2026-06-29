Пожарные ликвидировали 86 возгораний в Омской области за неделю

Часть вызовов оказались ложными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области подведены итоги работы специалистов пожарной охраны. Восемьдесят шесть пожаров ликвидировали сотрудники экстренных служб в период с 22 по 28 июня, сообщает ведомство.

Из общего числа возгораний двадцать пять случаев составили палы травы, двадцать шесть — горение мусора. Четыре человека были спасены в результате оперативных действий пожарных расчётов.

Значительная часть выездов оказалась необоснованной: 79 вызовов классифицированы как ложные, еще 113 случаев — как срабатывания сигнализации без подтверждения возгорания. Подобная статистика указывает на необходимость повышения ответственности граждан при обращении в экстренные службы.

Специалисты рекомендуют жителям не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети, не допускать перекала печей. При выходе из помещения целесообразно отключать электрооборудование. Установка пожарного извещателя позволяет своевременно обнаружить возгорание и оповестить жильцов.

Ответственное отношение к эксплуатации электрооборудования и соблюдение правил пожарной безопасности в жилых домах способствуют предотвращению возгораний. Бдительность граждан и разумное использование ресурсов экстренных служб помогают спасателям сосредоточиться на реальных чрезвычайных ситуациях.

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